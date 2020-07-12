12 июля христиане празднуют религиозный праздник Петра и Павла. Ранее к этому дню готовились, как к большому празднику: белили дома, стены украшали полотенцами, убирали двор.

Именины сегодня отмечают: Петр, Павел.

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Народные приметы на 12 июля

– Идет на дождь на Петра – будет мокрый сенокос.

– Дважды в течение дня пошел дождь – ждите богатый урожай.

– Кукушка кукует после Петрова дня – лето будет долгим, а зима наступит нескоро.

– Листья с деревьев начинают опадать 12 июля – скоро осень наступит.

– Соловей после Петрова дня еще несколько дней поет – зима начнется после Покрова.

Что можно и нельзя делать на Петра и Павла

Что можно делать 12 июля

Сегодня нужно подать милостыню тем людям, которые нуждаются в финансовой помощи.

Что нельзя делать 12 июля