12 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

12 декабря в народном календаре чтят память святого Парамона. В этот день люди пытались предсказать погоду на всю зиму. Каким будет день 12 декабря, такой и останется погода до конца зимы. В народе этот день еще называют Калита. Он считается мальчишником, поскольку ночью ребятам разрешено безобразничать и наносить разные убытки.

Вечером 12 декабря проходит Андреевская ночь, которая помогает незамужним девушкам узнать свою будущую судьбу: придется еще год сидеть в девках, или на счастливицу ждет удачное замужество. Однако, гадать надо в ночь перед праздником, с 12 на 13 декабря.

Именины сегодня празднуют: Даниил, Денис, Федор.

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Народные приметы на 12 декабря

– Пошел в этот день снег – скоро будет метель.

– Если еще до сих пор не выпал снег, то до 19 декабря будут сильные морозы.

Что можно делать 12 декабря

1. Для того, чтобы куры хорошо неслись весь год – кормите в этот день их гречкой с правой руки.

2. Сегодня вечером девушки могут использовать разнообразные гадания, чтобы узнать свою судьбу.

3. В этот день разрешаются холостяцкие убытки в ночь с 12 на 13 декабря. Чтобы они не сделали, им все прощают. Обычно, в Андреевскую ночь ребята могут снимать ворота с дворов тех девушек, которые им по нраву.

4. В этот день одолжите что-нибудь у соседей: спички, соль или хлеб. Таким образом вы привлечете к себе удачу на весь следующий год.

5. В питании держитесь золотой середины: не переедайте и не голодайте. Уменьшите употребление соли и острых специй. Пейте сегодня чай из мелиссы.

Что нельзя делать 12 декабря

1. Не занимайтесь гаданием, которое является опасным для жизни.

2. Никому не доказывайте свою правоту и не драматизуйте ситуацию. Просто смолчите, а правда все равно останется на вашей стороне.



В Андреевскую ночь можно узнать свою судьбу

Гадание в Андреевскую ночь

1. Вечером перед празднованием Андреевской ночи попросите подруг написать имена парней на листах бумаги. Когда будете ложиться спать, положите под подушку, а утром вытяните имя своего суженого.

2. Девушке надо выбежать на улицу и спросить имя первого встречного. Говорят, что именно такое имя будет носить будущий муж.

3. Возьмите сосуд и насыпьте туда любого зерна, опустите разные кольца: золотое, серебряное, с драгоценным камнем и простое. Перемешайте так, чтобы не было видно ни одного из них. Закройте глаза и потяните кольцо. Если вытащили серебрянное – встретите вторую половинку, золотое – выйдете замуж, с камушком – будете любимой, простое – еще год будете искать свою судьбу.

4. Девушки в этот вечер должны слепить вареники или пирожки. Каждая из девушек должна выставить свой особый вареник в ряд и позвать домашнего любимца. Чей вареник домашний любимец быстрее съест, та девушка первой выйдет замуж.

5. Несколько девушек должны взять правый сапог и ставить его поочередно от стены до двери. Чей сапог первым "перейдет порог, та девушка первой выйдет замуж".