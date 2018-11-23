12 лет вместе: "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол разошлась с отцом двух своих детей

Звезда бельевого бренда Victoria's Secret Кэндис Свейнпол, которая является матерью двоих детей, разошлась с женихом Германном Николи.

Германн и Кэндис были вместе 12 лет. Об этом сообщает издание Harper's Bazaar.

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Познакомились они в 2005 году в Париже на одном из кастингов. Свейнпол тогда было 17 лет, а Николе – 20. После десяти лет отношений влюбленные обручились, а впоследствии их ожидало пополнение в семье.



Германн Николи и Кэндис Свейнпол / imgth.com

Кэндис и Германн воспитывают двухлетнего сына Анака и 5-месячного Ариэля, которого Кэндис родила 19 июня.

Сейчас пара официально не подтвердила разрыв, однако в социальных сетях Кэндис и Германн отписались друг от друга в соцсетях и удалили совместные фото. Кроме того, мужчина опубликовал фото в Instagram с сердцем и подписью "Все кончено".



Германн Николи

Известно, что о проблемах в отношениях Германна и Кэндис заговорили еще после шоу Victoria's Secret, когда многие модели пришли с любимыми, кроме Свейнпол.