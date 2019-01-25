12-летняя дочь Анджелины Джоли хочет переехать к родителям Брэда Питта: неожиданные детали

Биологическая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли решила переехать от звездной мамы к бабушке и дедушке по линии папы. 12-летняя Шайло заявила, что устала от конфликтов своих родителей.

В ноябре сеть взбудоражила новость о желании усыновленного сына звездной пары Медокса Джоли-Питта переехать из США в другую страну из-за постоянных недоразумений между родителями. Однако ни одна из сторон так и не подтвердила эту информацию. Так, после заявления 17-летнего брата аналогичное желание высказала 12-летняя Шайло.

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Девочка призналась, что устала от процесса развода своих родителей. Об этом сообщает иностранный источник Мicetimes. Инсайдеры добавили, что Шайло хочет расти среди "обычных" людей и решительно настроена изменить условия проживания. Поэтому она хочет переехать к бабушке и дедушке, Уильяму и Джейн Питтам, живущим в штате Миссури.

Что известно про расставание Бреда Питта и Анджелины Джоли?Звездные супруги решили расстаться в 2016 году, прожив в официальном браке всего с 2014 года. Их роман начался в 2006 году. Около двух лет Анджелина Джоли и Брэд Питт решали судебные вопросы и боролись за опеку над шестью детьми, трое из которых усыновлены (17-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара), а трое – биологические (12-летняя Шайло и 9-летние близнецы Вивьен и Нокс).



Звездная мама стремилась добиться единоличной опеки, однако суд обязал ее позволить Брэду Питту видеться с детьми как минимум через день. В декабре 2018 года появились детали о том, что Анджелина Джоли согласилась на условия бывшего мужа и поделила время, которое каждый проводит с ними по половине.