12 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12 ноября 2019 года чтят память иконы Пресвятой Богородицы "Озерянской". По рассказам старожилов, однажды крестьянин косил траву и рассек образ Божией Матери косой пополам. Поняв, что его поступок страшный, он поднял две половины иконы и поместил у себя в молитвенном углу, зажег перед ними свечу, а утром увидел икону целой.
На поклонение к этому чудотворному образу приходили множество паломников, где происходили многочисленные исцеления больных с помощью молитв.
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Именины 12 ноября празднуют: Зиновий, Анастасия, Елена, Леонид, Александр.
Озерянская икона Божией Матери
Народные приметы 12 ноября
– Заяц дорогу перебежал – к неуспешным делам.
– Много синиц возле дома – примета, что скоро наступят холода.
– Синичка пищит – предвещает зиму.
Что можно делать 12 ноября
1. В этот день мастерят для синиц кормушки. Говорят, что если они залетят во двор – семья будет счастливой.
2. Если покормить птиц – ждите успеха во всех начинаниях.
3. Помолитесь Пресвятой Богородице "Озерянской". Святая поможет вам решить сложные вопросы и справиться со всеми поставленными задачами.
Что нельзя делать 12 ноября
1. Не говорите плохие вещи о людях.
2. Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.
3. Не стоит выяснять отношения, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.