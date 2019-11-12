12 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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12 ноября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 12 ноября / unsplash.com

12 ноября 2019 года чтят память иконы Пресвятой Богородицы "Озерянской". По рассказам старожилов, однажды крестьянин косил траву и рассек образ Божией Матери косой пополам. Поняв, что его поступок страшный, он поднял две половины иконы и поместил у себя в молитвенном углу, зажег перед ними свечу, а утром увидел икону целой.

На поклонение к этому чудотворному образу приходили множество паломников, где происходили многочисленные исцеления больных с помощью молитв.

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Именины 12 ноября празднуют: Зиновий, Анастасия, Елена, Леонид, Александр.

Озерянска ікона Божої Матері
Озерянская икона Божией Матери

Народные приметы 12 ноября

– Заяц дорогу перебежал – к неуспешным делам.

– Много синиц возле дома – примета, что скоро наступят холода.

– Синичка пищит – предвещает зиму.

Что можно делать 12 ноября

1. В этот день мастерят для синиц кормушки. Говорят, что если они залетят во двор – семья будет счастливой.

2. Если покормить птиц – ждите успеха во всех начинаниях.

3. Помолитесь Пресвятой Богородице "Озерянской". Святая поможет вам решить сложные вопросы и справиться со всеми поставленными задачами.

Что нельзя делать 12 ноября

1. Не говорите плохие вещи о людях.

2. Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.

3. Не стоит выяснять отношения, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

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Теги: LifeStyle Традиции
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