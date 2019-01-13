13 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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13 января 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 13 января 2019
Что можно и нельзя делать 13 января / prozoro.info

13 января 2019 года по христианскому календарю – день преподобной Мелании или Щедрый Вечер. Также в народной традиции сегодня украинцы празднуют Старый Новый год. В этот день готовят праздничный ужин, которій в народе называют Щедрым, так как блюда не является постными. К столу подают колбасы, ветчину, студни и различные вкусности.

В некоторых регионах Украины щедруют на старый Новый год – 13-14 января, однако в некоторыхт – накануне Крещения, 18 января.

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По древнему мифу, Маланка – единственная дочь бога Лада, побратима бога Луны. Однажды, когда князь Месяц был на охоте, свирепый змей похитил Меланку и упрятал в подземное царство. Освободил ее богатырь Безпальчик-Васильчик, который на ней и женился. Следовательно, после Щедрого вечера празднуют Василия.

Именины сегодня отмечают: Петр, Михаил.

Народные приметы на 13 января:

– Если ночь тихая и ясная – будет счастливый год.

– Если солнце высоко взойдет, весь год будет благополучным.

– Если иней обильно покрывает все деревья, будет урожай на зерновые.

– Если падает мягкий снег – на урожай, а когда тепло, то лето будет дождливым.

– Если на Мелании оттепель, то ждите теплого лета.

Меланка в Україні 2019
Меланка в Украине 2019

Что можно делать 13 января

1. Взрослым после сытного и веселого ужина можно начинать "водить Козу". Для этого надо собраться ватагой и ходить щедрувать по домам. Участники действа должны быть переодетые в сказочных персонажей: козу, кота, жида и тому подобное.

2. Ребята вечером переодеваются в "Меланку" и идут колядовать к тем жилищам, в которых живут девушки. В "Меланку" переодевается парень, умеющий хорошо шутить. Парни могут переодеться в козу, журавля, цыгана, цыганку и черта. Они должны быть в полушубках, лохмотьях, подрисованы, с бородой и усами. Ватага должна быть очень веселой и шумной, шутить с хозяевами и звонко смеяться, а также бить в бубен, чтобы их слышали вокруг.

3. Девушкам этот день можно гадать. Все гадания могут быть такими же, как и на Андрея или на другие праздники.

Что нельзя делать 13 января

1. В Щедрый Вечер нельзя никому ничего одалживать, ведь можно весь год провести в долгах.

2. Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в согласии.

3. В этот день не стоит произносить слово "тринадцать", а также считать мелкие монеты. Говорят, счет монет принесет слезы на весь год.

4. Постарайтесь не выносить из дома мусор, ведь можно вынести свое счастье.

Теги: Новости культуры LifeStyle Традиции Рождество
Источник: 24 канал
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