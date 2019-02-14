14 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

14 февраля 2019 года почитается память Святого Трифона, который считается покровителем супружества и семьи. Обычно, в этот день молодожены устраивают свадьбы и гуляния, так как скоро наступит Великий пост. Также 14 февраля влюбленные пары отмечают День Святого Валентина.

День влюбленных приурочен романтике, любви и нежности любящих друг друга людей. В католической церкви Святой Валентин широко известен, он также, как и Трифон, является покровителем любви и согласия.

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Что известно о Святом Валентине?

По легенде, римский император Клавдий издал указ о запрете легионерам жениться. Главным его желанием было то, чтобы воинов не отвлекали от дел семья, жена и дети. Однако священник Валентин, вопреки закону, венчал всех желающих. Следовательно, Клавдий распорядился бросить непослушного священника в тюрьму.

Впоследствии Валентин влюбился в дочь надзирателя тюрьмы накануне казни и оставил ей записку со словами любви "Твой Валентин". Письмо стало началом традиции писать своим половинкам "валентинки" – открытки с признанием в любви.

Именины сегодня празднуют: Василий, Давид, Николай, Петр, Тимофей.



14 февраля – День Святого Валентина

Народные приметы на 14 февраля

– Небо в звездах – весна наступит нескоро.

– Пошел снег – весной часто будут идти дожди.

– Если найти пару птиц, то можно посмотреть, какой будет ваша вторая половинка. Синицы – суженый будет молодым, веселым и добрым. Вороны – человек в зрелом возрасте и очень строгий. Сороки – суженый будет легкомысленным и болтливым.

– Звезды падают – весна будет теплой.

– Погода на Трифона показывает, какой будет весна. Если тепло – ближайший месяц тоже будет теплым.

– Звездное и ясное небо – весна будет поздней.

– Женитьба в этот день – к счастливому браку.

Что можно делать 14 февраля

1. Если замужняя женщина бросит букет цветов в водоем, на котором нет льда, и помолится небу, то вскоре сможет забеременеть.

Что нельзя делать 14 февраля

1. Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.