14 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
14 ноября 2019 года – день святых чудотворцев Кузьмы и Демьяна. Братья-близнецы Кузьма и Демьян родом из Малой Азии. Они были образованными и талантливыми врачами, покровителями аптекарей, фармацевтов, хирургов, зубных врачей, физиков и парикмахеров. У них был необычайный дар – исцелять душевные и телесные раны с помощью молитв.
Особое уважение братья имели ввиду того, что не брали денег за свою работу. Они лечили всех нуждающихся, особенно – бедных. Излечивая больных, братья обращали их в христианскую веру. 14 ноября завершаются любые полевые работы, начинаются морозы, люди готовятся к зиме.
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По народным поверьям, 14 ноября называют девичьим или куриным праздником. В этот день проходили молодежные вечеринки. Девушки приносили на гулянье куры. Из куриного мяса готовили различные блюда, а вечером подавали на стол, парни в шутку определяли – "чья курятина вкуснее". Издавна предки верили, что святые занимаются домашней птицей, поэтому куры были символом счастья и плодородия.
Кузьма и Демьян когда-то были кузнецами и однажды, увидев змею – убили ее, а потом сожгли и развеяли по ветру. По легенде, из того пепла и развелись змеи.
Именины 14 ноября празднуют: Давид, Демьян, Денис, Федор, Яков.
Народные приметы на 14 ноября
– Если мороз слабый, то зима наступит поздно.
– Теплый день – зима не наступит в начале декабря и будет теплой.
– На реках образовался лед – мороз будет держаться до весны.
– Если самый младший мужчина в семье съест куриное сердце – будет весь год здоровым.
– Мяукает кошка – к невезению.
Что можно делать 14 ноября
1. Девушкам и женщинам с этого дня разрешается вязать теплые вещи.
2. Чтобы водилась курятина – ешьте в этот день блюда из птицы.
Что нельзя делать 14 ноября
1. Подавая милостыню – не смотрите нищему в глаза – к беде.
2. Не выливайте на улицу воду, которая осталась после купания младенца, потому что, вероятно, он будет страдать от бессонницы.
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