15 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

15 августа православная церковь чтит память Первомученика Стефана. В народе святой Стефан считается покровителем лошадей, поэтому ему молятся за здоровье и защиту этих животных.

Именины сегодня празднуют: Арнольд, Василий, Иван, Кирилл, Роман, Степан, Тарас, Федор.

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Народные приметы на 15 августа

– Какая погода в этот день, таким и сентябрь будет.

– Дождь на Степана обещает богатый урожай картофеля и отсутствие пожаров в ближайшие месяцы.

– Новолуние в этот день – к дождливой погоде, растущая Луна – к засушливой.

– Пауки плетут аккуратную и маленькую паутину – к дождю.

– Если кошки стены скребут когтями, то приближается непогода. Еще такое поведение животных не сулит добра рыбакам. Клева в этот день не будет.

– Лягушки громко квакают – к дождю.

Что можно делать 15 августа

1. Верующие в этот день всей семьей шли в поле, собирали травы, чтобы сплести "Стефановый венок". Для его изготовления брали 12 растений: божьи слезки, клевер, мяту, пижму, полынь, ромашку и другие. Его приносили домой, и ставили в угол. Верили, что он обладает целебной и защитной силой, помогает защитить семью от простудных заболеваний. Если в дом приходила беда или болезнь, хозяйка отрывала от венка травы и заваривала их. Считалось, что сила венка сохраняется до следующей весны.

Что нельзя делать 15 августа

1. Не беритесь сегодня за любые вопросы, которые касаются денег.