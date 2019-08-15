15 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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15 августа 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 15 августа / www.stmartinsschool.net

15 августа православная церковь чтит память Первомученика Стефана. В народе святой Стефан считается покровителем лошадей, поэтому ему молятся за здоровье и защиту этих животных.

Именины сегодня празднуют: Арнольд, Василий, Иван, Кирилл, Роман, Степан, Тарас, Федор.

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Народные приметы на 15 августа

– Какая погода в этот день, таким и сентябрь будет.

– Дождь на Степана обещает богатый урожай картофеля и отсутствие пожаров в ближайшие месяцы.

– Новолуние в этот день – к дождливой погоде, растущая Луна – к засушливой.

– Пауки плетут аккуратную и маленькую паутину – к дождю.

– Если кошки стены скребут когтями, то приближается непогода. Еще такое поведение животных не сулит добра рыбакам. Клева в этот день не будет.

– Лягушки громко квакают – к дождю.

Что можно делать 15 августа

1. Верующие в этот день всей семьей шли в поле, собирали травы, чтобы сплести "Стефановый венок". Для его изготовления брали 12 растений: божьи слезки, клевер, мяту, пижму, полынь, ромашку и другие. Его приносили домой, и ставили в угол. Верили, что он обладает целебной и защитной силой, помогает защитить семью от простудных заболеваний. Если в дом приходила беда или болезнь, хозяйка отрывала от венка травы и заваривала их. Считалось, что сила венка сохраняется до следующей весны.

Что нельзя делать 15 августа

1. Не беритесь сегодня за любые вопросы, которые касаются денег.

blog_ava
Прогноз погоды на 15 августа: Украину разделят грозы, шквалы, град и 30-градусная жара
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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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