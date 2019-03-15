15 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
15 марта 2019 года почитается Федотов день. Говорят, что в этот день дуют очень сильные ветры, поэтому люди стараются меньше выходить на улицу, чтобы не простудиться.
Именины сегодня празднуют: Арсений.
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Народные приметы на 15 марта
– Какая погода 15 марта, таким будет и июль.
– Ветер на Федота считается несчастливым, так как может "надуть" любую болезнь.
– Солнце светит в полдень – это хороший знак, и можно рассчитывать на богатый урожай хлеба.
– Метель и снегопады на Федота – примета того, что первая трава появится очень поздно.
Что можно делать 15 марта
1. В этот день старайтесь воздерживаться от развлечений, плохих мыслей и сквернословия.
Что нельзя делать 15 марта
1. Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.
2. Не желательно смотреть на небо, если вы увидите падающую звезду – это будет предсказывать тяжелые болезни и смерть.