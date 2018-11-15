15 ноября 2018 чтят память святых Акиндина, Пигасия и 7 тысяч мучеников, пострадавших за христианство. Святые Акиндин и Пигасий были тайными христианами. Царь начал преследовать их и приказал бить плетями. Уставшие палачи менялись, а святые мученики ни разу не закричали и не застонали. Даже царь не выдержал напряжения и потерял сознание.

Все считали царя мертвым, но святые воззвали к Богу, и царь очнулся. Очнувшись, царь Сапор обвинил святых в колдовстве и велел повесить их над костром, чтобы задушить дымом. Святые искренне молились и огонь погас. Веревки, которыми они были связаны – распались.

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Когда царь спросил их, как это произошло – святые мученики поведали ему о Христе, который способен творить чудеса. От неистовой ярости, царь начал хулить имя Господне. Тогда святые сказали: "Замолчи", – и царь онемел. Обезумев от страха, он пытался жестами приказать, чтобы отвели святых мучеников в тюрьму. Его никто не мог понять, после чего он сорвал с себя мантию, рвал на себе волосы, бил себя по лицу.

Святой Акиндин пожалел его и забрал у него немоту. Однако царь не оценил их поступка, а положил их на железную решетку и разжег под ним огонь. Святые начали молиться, внезапно пошел дождь и потушил огонь. Увидев чудо, которое случилось в очередной раз – большинство начали верить в Христа.

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Мать царя также исповедовала веру в Бога. Царь увидел, что количество христиан растет, поэтому объявил народу, чтобы всем отрубили головы. По приказу царя, воины уничтожили 7 тысяч христиан.

Именины 15 ноября празднуют: Доминика, Константин.

Народные приметы на 15 ноября

– Если кошка весь день спит – к холоду.

Что можно делать 15 ноября

1. Если ваш ребенок плохо спит, то молитва этого дня поможет нормировать сон, и ваш малыш будет спать крепко и безмятежно.

2. Сегодня надо заниматься шитьем, прядением, рукоделием. Важно к праздникам успеть все, что вы начнете.

Что нельзя делать 15 ноября

1. Не езжайте в дальнюю дорогу, лучше провести день дома с друзьями и близкими.

2. Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.