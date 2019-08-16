16 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

16 августа в православном календаре почитается память Исаакия-малинника и День Антона Вихревея.

Именины сегодня празднуют: Антон, Иван.

Читайте также: Когда празднуют Спас 2019: Медовый, Яблочный и Ореховый

Народные приметы на 16 августа

– Говорили, что по погоде 16 августа можно понять, каким будет октябрь.

– Сильный ветер – зима будет снежной.

– На Антона дождь пошел – непогода продлится еще несколько дней.

– Сильный и прохладный ветер 16 августа – будет суровая зима.

Что можно делать 16 августа

1. Сегодня не занимайтесь тяжелым трудом, а больше отдыхайте: занимайтесь йогой и медитацией, гуляйте на свежем воздухе.

2. В этот день подайте милостыню людям, которые нуждаются в финансовой помощи.

Что нельзя делать 16 августа

1. Нельзя сегодня заметать в доме – так можно свое счастье и богатство вымести.