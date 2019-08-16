16 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
16 августа в православном календаре почитается память Исаакия-малинника и День Антона Вихревея.
Именины сегодня празднуют: Антон, Иван.
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Народные приметы на 16 августа
– Говорили, что по погоде 16 августа можно понять, каким будет октябрь.
– Сильный ветер – зима будет снежной.
– На Антона дождь пошел – непогода продлится еще несколько дней.
– Сильный и прохладный ветер 16 августа – будет суровая зима.
Что можно делать 16 августа
1. Сегодня не занимайтесь тяжелым трудом, а больше отдыхайте: занимайтесь йогой и медитацией, гуляйте на свежем воздухе.
2. В этот день подайте милостыню людям, которые нуждаются в финансовой помощи.
Что нельзя делать 16 августа
1. Нельзя сегодня заметать в доме – так можно свое счастье и богатство вымести.
Источник: LifeStyle 24
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