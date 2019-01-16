16 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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16 января 2019 – какой праздник в Украине и что нельзя делать 16 января 2019
Что можно и нельзя делать 16 января / Википедия

16 января 2019 года чествуют день святого Гордия. В этот день вспоминали поговорки о гордости, издавна считавшейся пороком: "Гордым быть – глупым слыть"

Именины сегодня празднуют: Гордей, Ирина.

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Народные приметы на 16 января:

– Какой сегодня будет погода, таким и будет март – теплым или холодным.

– На деревьях заметно пушистый иней – ближайшие дни будут ясными и не предвидится дождей.

– Если рано светает, значит, вскоре выпадет снег.

– Яркий месяц принесет с собой быстрый холод.

– Звезды ярко сияют – ждите ясную погоду.

Что можно делать 16 января

1. Для праздничного ужина 16 января хозяйкам стоит готовить блюда из сыра – сырные лепешки, сырники, которые считались залогом счастья в доме.

Что нельзя делать 16 января

1. В этот день нельзя чем-то хвастаться и гордиться.

2. Нельзя работать 16 января вечером, чтобы не накликать беду и неприятности.

Теги: LifeStyle Традиции Новости культуры
Источник: 24 канал
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