16 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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16 мая 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя робити
Что можно и нельзя делать 16 мая / LifeStyle 24

16 мая 2019 года отмечается день Мавра-молочника. Говорят, что с этого дня у коров прибавляется молоко. Также сегодня в Украине отмечают День вышиванки. Этот день празднуют ежегодно в третий четверг мая.

Именины сегодня отмечают: Тимофей, Николай, Павел, Петр.

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Народные приметы на 16 мая

– Если дуб раньше ясеня распускает листья, то это обещает засушливое лето.

– Нельзя сажать капусту в четверг, ведь ее съедят черви.

– Во время посева надо пересыпать семена из рук в руки, чтобы родила не брюква, а вкусная капуста.

– Соловьи запели до 16 мая – примета, что скоро все зацветет вокруг.

– Большая роса – будет хороший урожай огурцов.

– Ясная погода 16 мая – соберете много огурцов.

– Черемуха цветет, и теплая погода установились – в пору посева тоже будет тепло

– Чем раньше зацветет черемуха, тем более теплым или горячим будет лето, а осенью также будет тепло.

Что можно делать 16 мая

1. Если в ласточкином гнезде в этот день найти небольшой камешек, то его можно использовать как оберег от любого зла.

Что нельзя делать 16 мая

1. В этот день нельзя мыть голову, ведь накличете себе неприятности на работе.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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