17 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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17 апреля 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 17 апреля / unsplash.com

17 апреля 2019 года отмечается день Певца Иосифа. Певцом его назвали в народе, потому что в этот день начинал петь сверчок и журавль. Люди выходили из дома, чтобы увидеть поющих птиц, которых считали борцами со злом и защитниками от плохого. Также говорили, что с их прилетом окончательно начинается летняя погода.

Также 17 апреля отмечается Международный день кофе. Впервые его стали отмечать 1 октября 2015. В этот день много компаний предлагают чашку кофе бесплатно или со скидкой. Также сегодня отмечают интересную подборку следующих дней: День ожидания принца на белом коне, День селфи с котом, День парения в облаках.

Именины сегодня празднуют: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.

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Народные приметы на 17 апреля

- Если Восток золотисто-розовый, то погода вскоре будет очень теплой.

– Береза распустилась раньше ольхи – примета, которая свидетельствует о том, что лето будет засушливым.

– Если пошел дождь  – весна будет пасмурной и с большим количеством осадков.

– Ветер 17 апреля дует с северной стороны – ждите дождей.

– Много березового сока – летом будет много дождей.

– Лошади головы закидывают – к дождю. Если они громко храпят – это предвещает несчастье.

Что можно делать 17 апреля

1. Покупки, которые вы сделаете в этот день, будут удачными и долго вам прослужат.

Что нельзя делать 17 апреля

1. Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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