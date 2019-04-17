17 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

17 апреля 2019 года отмечается день Певца Иосифа. Певцом его назвали в народе, потому что в этот день начинал петь сверчок и журавль. Люди выходили из дома, чтобы увидеть поющих птиц, которых считали борцами со злом и защитниками от плохого. Также говорили, что с их прилетом окончательно начинается летняя погода.

Также 17 апреля отмечается Международный день кофе. Впервые его стали отмечать 1 октября 2015. В этот день много компаний предлагают чашку кофе бесплатно или со скидкой. Также сегодня отмечают интересную подборку следующих дней: День ожидания принца на белом коне, День селфи с котом, День парения в облаках.

Именины сегодня празднуют: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.

Читайте также: Великий пост 2019: история и правила соблюдения

Народные приметы на 17 апреля

- Если Восток золотисто-розовый, то погода вскоре будет очень теплой.

– Береза распустилась раньше ольхи – примета, которая свидетельствует о том, что лето будет засушливым.

– Если пошел дождь – весна будет пасмурной и с большим количеством осадков.

– Ветер 17 апреля дует с северной стороны – ждите дождей.

– Много березового сока – летом будет много дождей.

– Лошади головы закидывают – к дождю. Если они громко храпят – это предвещает несчастье.

Что можно делать 17 апреля

1. Покупки, которые вы сделаете в этот день, будут удачными и долго вам прослужат.

Что нельзя делать 17 апреля

1. Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.