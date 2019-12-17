17 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Ежегодно 17 декабря в народном календаре почитают Великомученицу Варвару. Мать Варвары быстро умерла, и она осталась на воспитании с отцом-язычником. Когда он узнал о христианских наклонностях своей дочери, он отдал ее на усмотрение местной власти, которая подвергла девушку жестоким пыткам.

После пыток на следующее утро Варвара проснулась без единой раны на теле. Рассвирепев, император Максимилиан приказал ее отцу убить дочь мечом. Но великомученица Варвара не отреклась от своих убеждений и умер от руки некогда любящего отца.

Нетленные останки Варвары были перенесены в византийский Константинополь. В настоящее время мощи святой находятся в соборе святого Владимира в Киеве.

Именины 17 декабря празднуют: Варвара, Александр, Алексей, Геннадий.

​Читайте также: Рождественский пост в Украине 2019-2020: дата и традиции

Народные приметы на 17 декабря

– Если этот день не выпал снег – зима будет теплой, а если выпал – длинной и холодной.

– Какая погода на Варвары, такая будет и на Рождество.

– На Варвары болото – зима будет снежной.

– Если воробьи собираются кучками на деревьях и чирикают – ждите теплую зиму.



Приметы на Варвары

Что можно делать 17 декабря

1. Бездетным женщинам надо молиться Варваре, чтобы она помогла им забеременеть и благополучно выносить ребенка.

2. Отправьтесь утром к церкви, прося здоровья у Варвары для вашей семьи.

Что нельзя делать 17 декабря

1. Если у вас нет срочных дел, не выходите вечером из дома.

2. В этот день не лихословте и ни с кем не ссорьтесь.

3. В этот день грехом считается стирка, шитье, вышивание и любая другая домашняя работа.