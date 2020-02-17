17 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
17 лютого православні християни вшановують пам'ять преподобного Миколи, ігумена Студійського. В народі святого прозвали Миколою Студеним, адже цей день завжди вважався найхолоднішим у лютому.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Аркадій, Борис, Георгій, Кирило, Сергій, Федір.
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Народні прикмети на 17 лютого
– 17 лютого приснився птах – чекайте гарних новин.
– Сниться свиня – попереду на вас чекають важкі життєві випробування.
– Гілки ялини згинаються до низу – буде сніг. Гілки спрямовані вгору – чекайте ясного дня.
– Якщо сьогодні холодно – незабаром випаде сніг.
Що можна робити 17 лютого
1. Цього дня господарям варто переробити усю хатню роботу.
2. Стрижка цього дня дозволить уникнути проблем зі здоров'ям.
Що не можна робити 17 лютого
1. Цього дня не можна мисливцям йти в ліс на полювання – до біди.
2. Не варто робити великі покупки 17 лютого – вони не прослужать довго і виявляться марними.
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