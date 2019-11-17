17 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

17 ноября почитается память пресвитера Эрмея и епископа Мирского Никандра. Оба мученики, согласно преданию, были учениками святого Тита, который, в свою очередь, был учеником апостола Павла.

В народе этот день считается несчастливым. Люди стараются не выходить из дома без особой необходимости и не начинать никаких дел. По поверью, именно 17 ноября все духи выходят на свободу и пытаются проникнуть в дом.

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Именины 17 ноября отмечают: Иван.

Народные приметы на 17 ноября

– Если выпал снег, то вскоре он растает.

– Какой погода будет в этот день – такой останется до конца месяца.

Что можно делать 17 ноября

1. Убрать дом, привести в порядок участки в доме, сложить в коробку осенние вещи и подготовиться к зиме.

2. Завершить заготовку дров на зиму. Если успеть к этому дню, то всю зиму в доме будет тепло.

Что нельзя делать 17 ноября

1. Старайтесь этот день провести дома, не выходите на улицу без причины.

2. Не одалживайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье.

3. Не начинайте никаких новых дел.

4. Не оставляйте открытыми окна, форточку и дверь.

5. Не приглашайте в гости в этот день даже ближайших родственников.

6. Никому не одалживайте в этот день деньги.

7. В этот день не заключайте сделки и не знакомьтесь с новыми людьми – дела будут неуспешными и не принесут пользы.