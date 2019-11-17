17 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

80 Читати новину українською
Что можно и нельзя делать 17 ноября / unsplash.com

17 ноября почитается память пресвитера Эрмея и епископа Мирского Никандра. Оба мученики, согласно преданию, были учениками святого Тита, который, в свою очередь, был учеником апостола Павла.

В народе этот день считается несчастливым. Люди стараются не выходить из дома без особой необходимости и не начинать никаких дел. По поверью, именно 17 ноября все духи выходят на свободу и пытаются проникнуть в дом.

Читайте также: Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах

Именины 17 ноября отмечают: Иван.

Народные приметы на 17 ноября

– Если выпал снег, то вскоре он растает.

– Какой погода будет в этот день – такой останется до конца месяца.

Что можно делать 17 ноября

1. Убрать дом, привести в порядок участки в доме, сложить в коробку осенние вещи и подготовиться к зиме.

2. Завершить заготовку дров на зиму. Если успеть к этому дню, то всю зиму в доме будет тепло.

Что нельзя делать 17 ноября

1. Старайтесь этот день провести дома, не выходите на улицу без причины.

2. Не одалживайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье.

3. Не начинайте никаких новых дел.

4. Не оставляйте открытыми окна, форточку и дверь.

5. Не приглашайте в гости в этот день даже ближайших родственников.

6. Никому не одалживайте в этот день деньги.

7. В этот день не заключайте сделки и не знакомьтесь с новыми людьми – дела будут неуспешными и не принесут пользы.

Захваченные на Азове корабли вскоре вернут Украине
сегодня
543
Теги: LifeStyle Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
16 ноября 17:08 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 12207
Какие украинки поражали Дональда Трампа на конкурсе красоты "Мисс Вселенная": фото
15 ноября 20:20 Какие украинки поражали Дональда Трампа на конкурсе красоты "Мисс Вселенная": фото
Юлія Михайлова 585
Кино на выходные: пятерка интересных фильмов, которые вас не разочаруют
15 ноября 20:09 Кино на выходные: пятерка интересных фильмов, которые вас не разочаруют
Юлія Турелик 281
Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
15 ноября 18:07 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 38870
Как защитить волосы в холодное время: советы парикмахера
15 ноября 17:20 Как защитить волосы в холодное время: советы парикмахера
Юлія Девда 83
Новости
Больше новостей
Залиште відгук