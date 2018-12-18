18 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

18 декабря 2018 года чествуют Преподобного Савву, отца зимнего Николая. Савва исцелял молитвами и творил чудеса. Как правило, в этот день на улице мороз усиливается. Также сегодня отмечают Международный день мигранта.

Именины 18 декабря празднуют: Геннадий, Захар, Илья, Сергей.

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Народные приметы на 18 декабря:

– Варвара снегом стелет, Савва метелью заглаживает, а Николай морозом давит.

– Если человек родился на Саввы, то будет очень трудолюбивым.

– Савва приехал на белых санках.

- Савва дни прибавил.

– Белки в морозную погоду оставляют свои гнезда и спускаются с деревьев – ждите оттепели.

Что можно делать 18 декабря

1. Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.

2. Если кто-то из близких людей заболел, нужно дать обет, исполнить его, и очень скоро человек выздоровеет.

Что нельзя делать 18 декабря

1. Не занимайтесь серьезной работой этого дня, ведь она не принесет больших результатов.

2. На Саввы грех работать.

3. Нельзя в этот день ругаться.

4. Беременной женщине нельзя мыть голову на Саввы, ведь у ребенка может быть плохая память.

5. Сегодня не желательно никому ходить в гости друг к другу, а оставаться в своих домах.