18 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
18 декабря 2018 года чествуют Преподобного Савву, отца зимнего Николая. Савва исцелял молитвами и творил чудеса. Как правило, в этот день на улице мороз усиливается. Также сегодня отмечают Международный день мигранта.
Именины 18 декабря празднуют: Геннадий, Захар, Илья, Сергей.
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Народные приметы на 18 декабря:
– Варвара снегом стелет, Савва метелью заглаживает, а Николай морозом давит.
– Если человек родился на Саввы, то будет очень трудолюбивым.
– Савва приехал на белых санках.
- Савва дни прибавил.
– Белки в морозную погоду оставляют свои гнезда и спускаются с деревьев – ждите оттепели.
Что можно делать 18 декабря
1. Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.
2. Если кто-то из близких людей заболел, нужно дать обет, исполнить его, и очень скоро человек выздоровеет.
Что нельзя делать 18 декабря
1. Не занимайтесь серьезной работой этого дня, ведь она не принесет больших результатов.
2. На Саввы грех работать.
3. Нельзя в этот день ругаться.
4. Беременной женщине нельзя мыть голову на Саввы, ведь у ребенка может быть плохая память.
5. Сегодня не желательно никому ходить в гости друг к другу, а оставаться в своих домах.