18 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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18 января 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 18 января 2019
Что можно и нельзя делать 18 января / lviv1256.com

18 января 2019 года христиане отмечают Второй святой вечер или Крещенский вечер. 18 января также называют Голодной кутьей. По обычаю, хозяйка должна приготовить постный ужин, такой как и на первый Сочельник, однако не так торжественно.

Именины сегодня празднуют: Григорий, Евгения, Иосиф, Нонна, Полина, Роман, Татьяна.

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Народные приметы на 18 января:

– На Крещенский вечер идет снег – ждите хорошего урожая зерновых культур.

– Дует сильный южный ветер – лето будет дождливым.

– Ночью звезд не видно, и небо тусклое – грибов осенью будет очень мало.

– Звезды на небе яркие – ягнята будут хорошо плодиться.

– Выпал снег в Крещенский Сочельник – год будет урожайным.

– На деревьях много снега, будет богатый урожай плодов и меда.

– Утром идет снег – будет много гречки и хлеба.

– Слышен громкий лай собак – весь год охота и рыбалка будут удачными.

Что можно делать 18 января

1. Верят, что снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни.

2. Чтобы сделать кожу красивой и нежной, умойтесь Крещенским снегом.

3. В Крещенский Сочельник искупайтесь в бане и будете здоровы и красивы.

4. Если девушка умоется талой водой в Крещенский вечер, то будет привлекать внимание мужчин.

5. Хозяин дома перед Святой вечерей должен на дверях намазать мелом кресты. Таким образом вы убережете дом от нечистой силы.

Что нельзя делать 18 января

1. Не ругайтесь на Святой вечер с семьей и не обижайтесь друг на друга, так как пролитые слезы могут навлечь беду на весь год.

Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: 24 канал
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