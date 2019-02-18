18 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

18 февраля 2019 года чествуют святую Агафью – христианскую мученицу, которая жила в III веке. Святая Агата считалась покровительницей домашнего скота, а также защитницей от пожара.

Также 18 февраля отмечают день защиты морских млекопитающих (День кита). Эта дата является не только днем ​​защиты китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты.

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Именины сегодня отмечают: Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Петр.

Народные приметы на 18 февраля

– Морозный день – весна будет ранней и теплой, а летом не будет дождей.

– Нет снега 18 февраля – ждите засухи в летний период. Если ударит мороз – примета к тому, что, скорее всего, лето будет жарким

– Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась – ждите весну.

– Если на улице 18 февраля стоит морозная погода, то лето, согласно приметам, будет теплым и без дождей.

Что можно делать 18 февраля

1. На Агафью принято вспоминать предков, отошедших в мир иной.

Что нельзя делать 18 февраля

1. В этот день категорически запрещены ссоры в семье.

2. В этот день нельзя находиться в неубранном доме.