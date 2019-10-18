18 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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18 октября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 18 октября / unsplash.com

18 октября в народном календаре отмечают память святой мученицы Харитины, которая была очень добрым и благочестивым человеком.

По легендам, все муки Харитины сопровождались чудом. Когда ее тело облили уксусом – она не чувствовало боли. Когда ее остригли наголо, то на голове святой моментально выросли новые волосы. Когда девушку собрались обесчестить и когда к ней приблизились распутники, она, помолясь, отдала Господу душу.

Именины сегодня празднуют: Александра, Григорий, Дамиан, Матвей.

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Народные приметы на 18 октября

– Безветренная погода обещает похолодание.

– Если снег в этот день не упадет – зима наступит нескоро.

– На березах и дубах листья остаются – к суровой зиме.

– Туман, исчезающий после восхода солнца, предвещает хорошую погоду.

Что можно делать 18 октября

1. Сегодня хороший день для решения семейных вопросов.

2. В этот день подайте милостыню людям, которые нуждаются в финансовой помощи.

Что нельзя делать 18 октября

1. Не спорьте со старшими людьми.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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