18 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
18 октября в народном календаре отмечают память святой мученицы Харитины, которая была очень добрым и благочестивым человеком.
По легендам, все муки Харитины сопровождались чудом. Когда ее тело облили уксусом – она не чувствовало боли. Когда ее остригли наголо, то на голове святой моментально выросли новые волосы. Когда девушку собрались обесчестить и когда к ней приблизились распутники, она, помолясь, отдала Господу душу.
Именины сегодня празднуют: Александра, Григорий, Дамиан, Матвей.
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Народные приметы на 18 октября
– Безветренная погода обещает похолодание.
– Если снег в этот день не упадет – зима наступит нескоро.
– На березах и дубах листья остаются – к суровой зиме.
– Туман, исчезающий после восхода солнца, предвещает хорошую погоду.
Что можно делать 18 октября
1. Сегодня хороший день для решения семейных вопросов.
2. В этот день подайте милостыню людям, которые нуждаются в финансовой помощи.
Что нельзя делать 18 октября
1. Не спорьте со старшими людьми.
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