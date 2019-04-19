19 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

19 апреля 2019 года почитают Евтихия Тихого и Ерему Пролетного. Евстихий на протяжении своей жизни исцелял людей и удивлял их невиданными чудесами.

К Евтихию однажды за помощью обратилась женщина, у которой всегда рождались мертвые дети. Исцелением и чудом он помог ей родить двух здоровых сыновей. После этого к нему обратились два глухонемых юноши, которых Евтихий смог исцелить. Также он боролся с душевными болезнями. К Евтихию приводили сумасшедших людей, и он изгонял из них бесов. Благодаря Евтихию, очищались от проказы, избавлялись от алкоголизма и других пороков.

Именины сегодня празднуют: Ярема.

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Народные приметы на 19 апреля

– Утки гнездятся в местах с большим количеством воды – ждите засухи летом.

– Тихий и солнечный день – примета к тому, что яровые хорошо уродятся.

– Туман утром 19 апреля предвещает сухую погоду до конца месяца.

– Ветреная погода – колосья собьет, и урожая богатого не будет.

– Если ветра 19 апреля нет – можно ожидать хорошего урожая зерновых культур.

Что можно делать 19 апреля

1. Евтихию стоит молиться, просить здоровья для родных и близких.

Что нельзя делать 19 апреля

1. Не стоит делать крупные покупки 19 апреля – они не прослужат долго и окажутся бесполезными.