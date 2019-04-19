19 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

119 Читати новину українською
19 апреля 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 19.04.2019
Что можно и нельзя делать 19 апреля / unsplash.com

19 апреля 2019 года почитают Евтихия Тихого и Ерему Пролетного. Евстихий на протяжении своей жизни исцелял людей и удивлял их невиданными чудесами.

К Евтихию однажды за помощью обратилась женщина, у которой всегда рождались мертвые дети. Исцелением и чудом он помог ей родить двух здоровых сыновей. После этого к нему обратились два глухонемых юноши, которых Евтихий смог исцелить. Также он боролся с душевными болезнями. К Евтихию приводили сумасшедших людей, и он изгонял из них бесов. Благодаря Евтихию, очищались от проказы, избавлялись от алкоголизма и других пороков.

Именины сегодня празднуют: Ярема.

Читайте также: Пасха в Украине 2019: дата и традиции

Народные приметы на 19 апреля

– Утки гнездятся в местах с большим количеством воды – ждите засухи летом.

– Тихий и солнечный день – примета к тому, что яровые хорошо уродятся.

– Туман утром 19 апреля предвещает сухую погоду до конца месяца.

– Ветреная погода – колосья собьет, и урожая богатого не будет.

– Если ветра 19 апреля нет – можно ожидать хорошего урожая зерновых культур.

Что можно делать 19 апреля

1. Евтихию стоит молиться, просить здоровья для родных и близких.

Что нельзя делать 19 апреля

1. Не стоит делать крупные покупки 19 апреля – они не прослужат долго и окажутся бесполезными.

blog_ava
Гороскоп на 19 апреля для всех знаков зодиака
сегодня
1649
Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фильмы апреля: 7 лучших премьер, которые стоит посетить
18 апреля 20:02 Фильмы апреля: 7 лучших премьер, которые стоит посетить
Уляна Корицька 314
Как приготовить вкусную паску: 5 рецептов ароматной выпечки из Западной Украины
18 апреля 18:20 Как приготовить вкусную паску: 5 рецептов ароматной выпечки из Западной Украины
174
Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
18 апреля 15:12 Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
546
Морковный кекс – рецепт десерта без яиц
18 апреля 12:03 Морковный кекс – рецепт десерта без яиц
Богданна Рибак 84
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
18 апреля 11:13 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
4369
Новости
Больше новостей
Залиште відгук