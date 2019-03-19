19 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
19 марта 2019 года почитается Константин и его мать Елена. Они прославились своей благочестивой жизнью и добрыми делами. В этот день люди с особым уважением относятся к воде. Они освящают колодцы и ходят в бани.
Именины сегодня празднуют: Аркадий, Елена, Константин, Максим, Федор.
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Народные приметы на 19 марта
– Морозная погода – ждите весну и теплое, засушливое лето.
– Лед тонет в реках – год будет неурожайным.
– Подснежники появились 19 марта – можно приступать к посевным работам.
– Мороз ударил утром – еще 40 дней будет холодная погода.
– Дятел в лесу стучит – холода пройдут еще не скоро.
– Целый день снег – лето будет засушливым.
– Лед на реках тонет – примета к тому, что год будет неурожайным и тяжелым.
– Если увидишь белого зайца – вскоре пойдет снег.
Что можно делать 19 марта
1. В этот день надо почтить умерших.
Что нельзя делать 19 марта
1. В этот день нельзя лгать, ругаться и выпивать.