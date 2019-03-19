19 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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19 марта 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 19 марта / LifeStyle 24

19 марта 2019 года почитается Константин и его мать Елена. Они прославились своей благочестивой жизнью и добрыми делами. В этот день люди с особым уважением относятся к воде. Они освящают колодцы и ходят в бани.

Именины сегодня празднуют: Аркадий, Елена, Константин, Максим, Федор.

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Народные приметы на 19 марта

– Морозная погода – ждите весну и теплое, засушливое лето.

– Лед тонет в реках – год будет неурожайным.

– Подснежники появились 19 марта – можно приступать к посевным работам.

– Мороз ударил утром – еще 40 дней будет холодная погода.

– Дятел в лесу стучит – холода пройдут еще не скоро.

– Целый день снег – лето будет засушливым.

– Лед на реках тонет – примета к тому, что год будет неурожайным и тяжелым.

– Если увидишь белого зайца – вскоре пойдет снег.

Что можно делать 19 марта

1. В этот день надо почтить умерших.

Что нельзя делать 19 марта

1. В этот день нельзя лгать, ругаться и выпивать.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: LifeStyle 24
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