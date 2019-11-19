19 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

19 ноября почитается память Максима Исповедника и Василия Исповедника. Они проповедовали веру в Христа, и хотя не подверглись мученической смерти, все-таки страдали от гонений, и за свою праведную жизнь были причислены к лику святых.

В их честь была освящена церковь, где стали собирать реликвии, которые относятся к морской истории. Погода 19 ноября всегда была морозной, а реки окончательно замерзали.

Именины сегодня празднуют: Виктор, Анатолий, Константин, Нина, Александра.

Читайте также: Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году

Народные приметы на 19 ноября

– Снегопад 19 ноября – зима обещает быть снежной.

– Безветренная погода – вскоре наступят морозы.

– Много звезд на небе – ожидайте похолодания. Если звезд практически нет – на следующий день ждите снегопад.

Что можно делать 19 ноября

1. Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.

2. Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружная и крепкая.

Что нельзя делать 19 ноября

1. Не отправляйтесь в дальнюю дорогу, лучше проведите этот день дома с друзьями и близкими.

2. Нельзя оставаться в долгах. Отдайте накануне все одолженные средства.