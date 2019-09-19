19 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать
19 сентября в народном календаре чтят память архангела Михаила, который был одним из самых главных ангелов и довольно часто упоминается в Священном писании.
Именины сегодня празднуют: Амалия, Андрей, Денис, Кирилл, Михаил.
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Народные приметы на 19 сентября
– Тепло на Михаила – осень будет теплой.
– Утром туман – к теплу.
Что можно делать 19 сентября
1. В этот день принято поссориться из-за какого-то пустяка, а за столом помириться, чтобы ни с кем не конфликтовать в течение всего года.
2. Если вы загадаете желание в этот день – оно исполнится.
Что нельзя делать 19 сентября
1. Нельзя в этот день ходить в лес, ведь можно встретить там нечистую силу.
2. Нельзя на Михаила мыть голову, потому что можно смыть свое счастье.
3. Не рекомендуется делать дорогие покупки в этот день, поскольку они долго не прослужат и не принесут никакой радости.