19 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать

19 сентября в народном календаре чтят память архангела Михаила, который был одним из самых главных ангелов и довольно часто упоминается в Священном писании.

Именины сегодня празднуют: Амалия, Андрей, Денис, Кирилл, Михаил.

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Народные приметы на 19 сентября

– Тепло на Михаила – осень будет теплой.

– Утром туман – к теплу.

Что можно делать 19 сентября

1. В этот день принято поссориться из-за какого-то пустяка, а за столом помириться, чтобы ни с кем не конфликтовать в течение всего года.

2. Если вы загадаете желание в этот день – оно исполнится.

Что нельзя делать 19 сентября

1. Нельзя в этот день ходить в лес, ведь можно встретить там нечистую силу.

2. Нельзя на Михаила мыть голову, потому что можно смыть свое счастье.

3. Не рекомендуется делать дорогие покупки в этот день, поскольку они долго не прослужат и не принесут никакой радости.