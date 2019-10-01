1 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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1 октября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 1 октября / unsplash.com

1 октября отмечают день святителя Арины-мученицы и преподобного Евмения.

Именины сегодня отмечают: София, Ариадна, Ирина, Иларион, Аркадий, Ефросинья, Арина, Ирина.

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Народные приметы на 1 октября

– Если журавли 1 октября летят в теплые края, то на праздник Покрова будет холодно.

– Птицы с отлетом не спешат – зима придет поздно.

Что можно делать 1 октября

1. В этот день надо очистить помещение от ненужных вещей. По возможности их следует сжечь или отдать бедным людям.

Что нельзя делать 1 октября

1. Не рекомендуется в этот день начинать любые дела.

2. Воздержитесь от покупок в этот день, они не принесут вам радости.

3. Не надевайте яркую одежду, ведь вас могут сглазить.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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