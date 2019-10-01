1 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
1 октября отмечают день святителя Арины-мученицы и преподобного Евмения.
Именины сегодня отмечают: София, Ариадна, Ирина, Иларион, Аркадий, Ефросинья, Арина, Ирина.
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Народные приметы на 1 октября
– Если журавли 1 октября летят в теплые края, то на праздник Покрова будет холодно.
– Птицы с отлетом не спешат – зима придет поздно.
Что можно делать 1 октября
1. В этот день надо очистить помещение от ненужных вещей. По возможности их следует сжечь или отдать бедным людям.
Что нельзя делать 1 октября
1. Не рекомендуется в этот день начинать любые дела.
2. Воздержитесь от покупок в этот день, они не принесут вам радости.
3. Не надевайте яркую одежду, ведь вас могут сглазить.
Источник: LifeStyle 24
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