20 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
20 апреля 2019 года чествуют двух мучеников – святых Руфина и Акилина. Согласно преданию, в этот день просыпаются русалки. Считается, если русалок задобрить 20 апреля, то они будут оберегать мужчин и детей от всяких напастей.
Именины сегодня празднуют: Даниил, Георгий.
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Народные приметы на 20 апреля
– В народе говорили, что именно в это время, почувствовав тепло, просыпаются русалки и выходят на поверхность водоемов.
– Если приходится 20 апреля идти к воде, то надо взять с собой пучок полыни или чеснока – считается, что они защищают человека от потусторонних сил.
– Если на небе 20 апреля много звезд, то можете ожидать богатый урожай лесных ягод и грибов.
– утренний мороз, который проходит с рассветом – примета к тому, что будет много гречки и хлеба
– Дождь пошел 20 апреля – будет богатый урожай малины.
Что можно делать 20 апреля
1. Покупки, которые вы сделаете в этот день, будут удачными и долго вам прослужат.
2. Если в этот день одинокий человек искренне помолиться, то скоро он найдет свою вторую половинку.
Что нельзя делать 20 апреля
1. В этот день нельзя выглядывать из окна, ведь можно накликать беду.