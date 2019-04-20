20 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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20 апреля 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать 20.04.2019
Что можно и нельзя делать 20 апреля / www.kenozero.ru

20 апреля 2019 года чествуют двух мучеников – святых Руфина и Акилина. Согласно преданию, в этот день просыпаются русалки. Считается, если русалок задобрить 20 апреля, то они будут оберегать мужчин и детей от всяких напастей.

Именины сегодня празднуют: Даниил, Георгий.

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Народные приметы на 20 апреля

– В народе говорили, что именно в это время, почувствовав тепло, просыпаются русалки и выходят на поверхность водоемов.

– Если приходится 20 апреля идти к воде, то надо взять с собой пучок полыни или чеснока – считается, что они защищают человека от потусторонних сил.

– Если на небе 20 апреля много звезд, то можете ожидать богатый урожай лесных ягод и грибов.

– утренний мороз, который проходит с рассветом – примета к тому, что будет много гречки и хлеба

– Дождь пошел 20 апреля – будет богатый урожай малины.

Что можно делать 20 апреля

1. Покупки, которые вы сделаете в этот день, будут удачными и долго вам прослужат.

2. Если в этот день одинокий человек искренне помолиться, то скоро он найдет свою вторую половинку.

Что нельзя делать 20 апреля

1. В этот день нельзя выглядывать из окна, ведь можно накликать беду.

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Теги: Традиции LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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