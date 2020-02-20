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20 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 20 февраля / Фото из открытых источников

20 февраля в народе почитают преподобного Луку Елладского. Этот день считается особым по той причине, что в храмах вспоминают одну из притч, рассказанных Иисусом Христом своим ученикам.

В этот день людям рекомендуется не делать плохих поступков, каяться в грехах и делать только добрые дела. Каждому следует анализировать свои мысли и действия, думать о том, как стать лучшим и избавиться от недостатков. День Луки – своеобразное духовное очищение.

Именины сегодня празднуют: Александр, Анатолий, Арсений, Максим.

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Народные приметы на 20 февраля

– Если солнце на закате окрашивается в красный цвет, лето будет прохладным.

– Ветер обещает хороший урожай зерновых культур.

Что можно делать 20 февраля

1. Если вечером выйти на перекресток и сказать: "Один, два, три!», то можно увидеть свое будущее. Если проедет красная машина –  встретите любовь. Черная машина предвещает неприятности, зеленая –  деньги, синяя –  мечты осуществятся, серая –  будут изменения в жизни, желтая –  вас ждет успех.

2. Если в этот день увидишь человека, которого любишь, значит любовь будет счастливой и длинной. Поэтому проводите этот день с дорогими для вас людьми.

Что нельзя делать 20 февраля

1. Избегайте в этот день грубой и жирной пищи, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.

2. В этот день следует избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день, ведь результат может быть неудачным.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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