20 самых популярных городов для путешествий в 2020 году: статистика от Airbnb

Традиционно за несколько месяцев до начала нового года сервисы, которые специализируются на тематике путешествий, прогнозируют или рекомендуют лучшие места для посещения. В следующем году сервис Airbnb сделал ставку на экогорода.

Список направлений, которые будут иметь спрос в следующем году, обнародовал сервис Airbnb. Он был создан на основе анализа истории бронирований жилья за предыдущий год.

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Поскольку по состоянию на сейчас тема экологии является одной из наиболее обсуждаемых среди активистов, знаменитостей и даже обычных школьников-подростков, города, где заботятся о сохранении природы, попали в список самых популярных для посещения в 2020 году.

1. Милуоки, штат Вирджиния, США

2. Бильбао, Испания

3. Бурирам, Таиланд

4. Санбери, Виктория, Австралия

5. Румыния

6. Сиань, Китай

7. Юджин, Орегон, США

8. Люксембург

9. Гвадалахара, Мексика

10. Вануату

11. Кали, Колумбия

12. Мис Канаверал, штат Флорида, США

13. Абердин, Шотландия

14. Кортни, Канада

15. Убатуба, Бразилия

16. Ле-Контамин-Монжуа, Франция

17. Токио, Япония

18. Керала, Индия

19. Малинди, Кения

20. Маастрихт, Нидерланды