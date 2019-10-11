20 самых популярных городов для путешествий в 2020 году: статистика от Airbnb

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Бильбао, Испания
Бильбао, Испания / Фото из открытых источников

Традиционно за несколько месяцев до начала нового года сервисы, которые специализируются на тематике путешествий, прогнозируют или рекомендуют лучшие места для посещения. В следующем году сервис Airbnb сделал ставку на экогорода.

Список направлений, которые будут иметь спрос в следующем году, обнародовал сервис Airbnb. Он был создан на основе анализа истории бронирований жилья за предыдущий год.

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Поскольку по состоянию на сейчас тема экологии является одной из наиболее обсуждаемых среди активистов, знаменитостей и даже обычных школьников-подростков, города, где заботятся о сохранении природы, попали в список самых популярных для посещения в 2020 году.

1. Милуоки, штат Вирджиния, США

2. Бильбао, Испания

Більбао, Іспанія

3. Бурирам, Таиланд

Бурірам

4. Санбери, Виктория, Австралия

Санбері, Вікторія, Австралія

5. Румыния

Румунія

6. Сиань, Китай

7. Юджин, Орегон, США

Юджин, США

8. Люксембург

Люксембург

9. Гвадалахара, Мексика

10. Вануату

Вануату

11. Кали, Колумбия

Калі

12. Мис Канаверал, штат Флорида, США

Мис Канаверал, штат Флорида

13. Абердин, Шотландия

Абердин, Шотландія

14. Кортни, Канада

Кортні, Канада

15. Убатуба, Бразилия

Убатуба

16. Ле-Контамин-Монжуа, Франция

Ле-Контамін-Монжуа, Франція

17. Токио, Япония

Токіо

18. Керала, Индия

Керала, Індія

19. Малинди, Кения

Малінді, Кенія

20. Маастрихт, Нидерланды

Маастрихт, Нідерланди

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В каких городах Украины уже начался отопительный сезон
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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новости США LifeStyle Новости LifeStyle Новости Франции Таиланд Путешествия Индия Япония Бразилия Канада Шотландия Колумбия Мексика Люксембург Китай Румыния Австралия Нидерланды Кения
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