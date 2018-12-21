21 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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21 декабря 2018 – праздник в Украине и что нельзя делать 21 декабря 2018
Что можно и нельзя делать 21 декабря / unsplash.com

21 декабря 2018 года чтят память Анфисы Римской. На Анфису всем девушкам полагалось заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Желательно это было делать в одиночестве.

Сегодня также отмечают Международный день кроссворда. Первым его создателем был журналист Артур Уинн из Ливерпуля. Он изобрел новый подход в работе со словом: заключил буквы в клеточки, клеточки разместил в полосочки и назвал это "cross-word puzzle".

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Именины 21 декабря празднуют: Анфиса, Виктория, Кирилл, Сергей.

Народные приметы на 21 декабря:

Тихий и морозный день – зима будет мягкой и снежной.

Синицы 21 декабря ищут укрытия – ждите метели.

Началась метель – летом будет много осадков.

Снегопад предвещает дождливое лето.

Синицы с самого утра чирикают – примета к тому, что ночью ударит мороз

Если 21 декабря птицы под крышей прячутся – будет метель.

Что можно делать 21 декабря

1. В этот день надо молиться Анфисе Римской, которая помогает найти в себе силы во время испытаний, решить конфликтные ситуации с руководством, защитить дом от пожаров и других бедствий.

Що можна робити 21 грудня
Что можно делать 21 декабря

2. Если незамужняя девушка планирует в следующем году отгулять свадьбу, именно с этого дня ей следует начинать готовиться к празднованию и начать вышивать рушник.

3. Чтобы самостоятельно защититься от негатива – на запястье нужно завязать шелковую нить.

4. Выбросьте все старые вещи – таким образом вы распрощаетесь с прошлым и откроете путь в счастливое будущее.

5. Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным.

6. Уделите свое время медитациям и духовным практикам.

Что нельзя делать 21 декабря

1. Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.

2. Старайтесь ни с кем не ссориться и не входить в конфликты, так как в этот день вашему недругу легче всего сглазить вас.

Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: 24 канал
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