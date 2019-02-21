21 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

21 февраля 2019 года чтят память святого Захария Серповидца. Прозвище такое пророк получил за то, что в одном из своих сновидений увидел большой серп, который парил в воздухе. На самом деле серп оказался свитком с написанными откровениями от Господа.

Именины сегодня празднуют: Захар, Федор , Степан, Макар.

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Народные приметы на 21 февраля

– Если ночью прогремело, можно было рассчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом.

– Собака ложится на снег – скоро потеплеет, валяется в снегу – завтра будет метель.

Что можно делать 21 февраля

1. В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако, не хвалитесь, ибо они не зачтутся.

2.Удачный день для посещения парикмахера, смена прически вам не навредит, а наоборот, принесет пользу и радость.

Что нельзя делать 21 февраля

1. В этот день стоит избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день, ведь результат может быть неудачным.

2. Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.