21 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
21 января отмечается день памяти святого Емельяна, который был одним из первых христианских епископов. В этот день также чествуют память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который зельем исцелял больных.
Именины сегодня отмечают: Виктор, Георгий, Григорий, Евгений, Емельян, Илья, Юлиан.
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Народные приметы на 21 января
– Если с юга дует ветер, то летом часто будут грозы.
– Падает снег 21 января – август будет дождливым, солнечный день – жарким.
– Окна в доме запотели – к оттепели.
Что можно делать 21 января
1. Если к вам в этот день пришли гости, то обязательно пригласите их в дом и угостите чем-нибудь вкусным. Тогда весь год в доме будет достаток.
2. В этот день надо уделить внимание крестникам. Кумовья должны прийти в гости к своим крестным детям и принести подарки.
3. В этот день рекомендуется вынести из дома мусор и битую посуду. Таким образом вы привлечете в дом счастье.
Что нельзя делать 21 января
1. Сегодня до обеда нельзя работать. Все дела стоит перенести на вторую половину дня.
2. Покупать веревки – к беде.
3. В этот день запрещено давать любые обещания, поднимать вещи с земли, ведь это приведет к потерям.