21-летняя Кайли Дженнер примерила откровенный наряд от Jacquemus: фото

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Звезда реалити-шоу и социальных сетей Кайли Дженнер, которая в 21 год стала самой молодой миллиардершей мира по версии Forbes, продемонстрировала стильный образ.

Новые фотографии Кайли опубликовала на своей странице в Instagram.

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Знаменитость примерила легкое полупрозрачное платье из коллекции весна-лето 2019 Jacquemus, Свой образ младшая из сестер Кардашян-Дженнер дополнила белыми босоножками и популярной сумкой также от того же бренда, что и платье.

За один день фотография собрала более 5 миллионов лайков и множество одобрительных комментариев. Даже старшие сестры Ким и Хлои Кардашян, а также возлюбленный девушки Трэвис Скотт отреагировали на смелый "аутфит" Дженнер.

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Теги: LifeStyle Кайли Дженнер Мода
Источник: LifeStyle 24
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