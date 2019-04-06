21-летняя Кайли Дженнер засветила пышный бюст: фото

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Светская львица и самая юная миллиардерша мира Кайли Дженнер ежедневно показывает миллионам поклонников в социальных сетях моменты из собственной жизни: отношения с дочерью Сторми, любовь к рэперу Трэвису Скотту, успехи в карьере и многое другое. Любой снимок Кайли собирает за первые часы рекордное количество лайков.

Так, один из новых снимков Кайли стал немного пикантным. Девушка традиционно опубликовала его на своей странице в Instagram.

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На фото Дженнер позирует в облегающем трикотажном платье бежевого оттенка с глубоким декольте, что соблазнительно подчеркивает пышные формы знаменитости. Фото выглядит эффектным благодаря тому, что Кайли позирует в лучах солнца.

"Расти и сияй", – лаконично отметила звезда в подписи.

За один день снимок получил более 6 миллионов "лайков" от пользователей, а также комплименты в комментариях.

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

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Теги: Мода Кайли Дженнер Новости LifeStyle LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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