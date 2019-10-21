21 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

87 Читати новину українською
21 октября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать

21 октября в народном календаре почитают святых Трифона и Пелагею.

Именины сегодня отмечают: Таисия, Юлиан.

Читайте также: Перевод часов на зимнее время 2019: когда переводят время в Украине

Народные приметы на 21 октября

– Облака низко плывут – ждите сильных морозов в ближайшее время.

– Для пар, которые выбрали днем ​​свадьбы 21 октября – приметы обещают дружную семью.

Что можно делать 21 октября

1. Сегодня идеальный день для решения важных вопросов.

Что нельзя делать 21 октября

1. В этот день повышенный риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель – будьте внимательны за рулем или не садитесь сегодня за руль.

blog_ava
Гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака
сегодня
488
Теги: LifeStyle Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве в октябре: афиша самых интересных событий
20 октября 19:03 Куда пойти в Киеве в октябре: афиша самых интересных событий
433
Кэндис Свейнпол – 31: что надо знать про "ангела" Victoria's Secret
20 октября 09:32 Кэндис Свейнпол – 31: что надо знать про "ангела" Victoria's Secret
Юлія Турелик 525
Как носить цветные колготки осенью 2019 года: стильные советы с фото
19 октября 20:23 Как носить цветные колготки осенью 2019 года: стильные советы с фото
Анастасія Манюхіна 153
Леси Никитюк – 32: малоизвестные факты о харизматичной ведущей
19 октября 13:39 Леси Никитюк – 32: малоизвестные факты о харизматичной ведущей
Юлія Михайлова 1486
Как менялся образ Леси Никитюк с развитием карьеры: красноречивые фото
19 октября 10:30 Как менялся образ Леси Никитюк с развитием карьеры: красноречивые фото
Юлія Михайлова 1652
Новости
Больше новостей
Залиште відгук