21 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
21 октября в народном календаре почитают святых Трифона и Пелагею.
Именины сегодня отмечают: Таисия, Юлиан.
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Народные приметы на 21 октября
– Облака низко плывут – ждите сильных морозов в ближайшее время.
– Для пар, которые выбрали днем свадьбы 21 октября – приметы обещают дружную семью.
Что можно делать 21 октября
1. Сегодня идеальный день для решения важных вопросов.
Что нельзя делать 21 октября
1. В этот день повышенный риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель – будьте внимательны за рулем или не садитесь сегодня за руль.
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