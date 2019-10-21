21 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

21 октября в народном календаре почитают святых Трифона и Пелагею.

Именины сегодня отмечают: Таисия, Юлиан.

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Народные приметы на 21 октября

– Облака низко плывут – ждите сильных морозов в ближайшее время.

– Для пар, которые выбрали днем ​​свадьбы 21 октября – приметы обещают дружную семью.

Что можно делать 21 октября

1. Сегодня идеальный день для решения важных вопросов.

Что нельзя делать 21 октября

1. В этот день повышенный риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель – будьте внимательны за рулем или не садитесь сегодня за руль.