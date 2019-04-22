22 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

22 апреля 2019 года отмечают день Вадима Ключника. В этот день принято набирать целебную родниковую воду.

Именины сегодня отмечают: Антон, Вадим.

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Народные приметы на 22 апреля

– Сон, который приснился с 21 на 22 апреля исполнится через 40 дней. Еж снится к ссорам; черемуха – к интимной встрече; квасить капусту – к грусти и печали; оттирать пятно – к стыду и позору; натирать себя мазью – к недолгой болезни; надевать маску – к знакомству с лживым человеком; вырезать фигуры из бумаги – к известию издалека; масло взбивать – к деньгам или к получению наследства; швырять мяч об стенку собственного дома – на вас донесут; стучать в бубен – будете расстраиваться.

– Если ком земли не рассыпается, то пахать еще рано, так как еще почва сырая. Если же земля рассыпается, то пришло время пахать.

– Если погода в этот день не установилась, то лето будет сухое.

– Если в гнездах яиц меньше чем обычно, будет год неурожайным.

– Одуванчики зацвели – наступила настоящая весна.

– Ветер и туман – к урожайному году.

– Много сока у березы – к прохладному и дождливому лету.

– Петухи рано запели – к перемене погоды.

– Синие облака – к дождливой и теплой погоде.

Что можно делать 22 апреля

1. Слушайте свой собственный голос и интуицию. Не спешите с выводами и решениями. Это именно тот период, когда стоит несколько раз отмерить, а лишь потом – отрезать.

2. Идеальный день для самоанализа и медитации. Вдохновляйтесь природой для создания хорошего настроения.

Что нельзя делать 22 апреля

1. В этот день следует избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день, ведь результат может быть неудачным.

2. Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.