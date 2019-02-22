22 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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22 февраля 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 22 февраля / 24 канал

22 февраля 2019 года чтят память святых Панкрата и Никиты. В этот день селяне должны подготовить дом к приходу весны.

Именины сегодня отмечают: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр.

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Народные приметы на 22 февраля

– Сны на Панкрата – вещие. Если увидите лук во сне – это сулит в будущем неприятности и слезы.

– На улице темная ночь – вскоре зима закончится.

– Шумит лес – ждите быстрого тепла.

Что можно делать 22 февраля

1. Если начать лечить любую болезнь именно на Панкрата, то можно выздороветь.

Что нельзя делать 22 февраля

1. Сегодня запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.

2. Рекомендуется вечером не выходить из дома, ведь недоброжелатели могут вас сглазить.

3. Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастья.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: LifeStyle 24
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