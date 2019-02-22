22 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
22 февраля 2019 года чтят память святых Панкрата и Никиты. В этот день селяне должны подготовить дом к приходу весны.
Именины сегодня отмечают: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр.
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Народные приметы на 22 февраля
– Сны на Панкрата – вещие. Если увидите лук во сне – это сулит в будущем неприятности и слезы.
– На улице темная ночь – вскоре зима закончится.
– Шумит лес – ждите быстрого тепла.
Что можно делать 22 февраля
1. Если начать лечить любую болезнь именно на Панкрата, то можно выздороветь.
Что нельзя делать 22 февраля
1. Сегодня запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.
2. Рекомендуется вечером не выходить из дома, ведь недоброжелатели могут вас сглазить.
3. Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастья.