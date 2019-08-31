22-летняя Тина Кунаки и 52-летний Венсан Кассель появились на Венецианском кинофестивале: фото

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Венсан Кассель и Тина Кунаки
Венсан Кассель и Тина Кунаки / www.gettyimages.com

Популярный французский актер Венсан Кассель вместе со своей молодой женой Тиной Кунаки и их 3-месячной дочерью Амазони приехал на Венецианский кинофестиваль.

Тина и Венсан являются наиболее обсуждаемой парой в мире. Добавим, что днем ранее на Венецианском кинофестивале засветилась экс-жена Касселя Моника Беллуччи.

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Новоиспеченные супруги за руку прошлись по красной дорожке на премьере нового фильма Романа Полански "Офицер и шпион" в рамках Венецианского кинофестиваля. Влюбленные не скрывали чувств и радостно позировали фотографам.

Для эффектного выхода Кунаки надела мини-платье черного цвета, декорированное страусовыми перьями и блестящими кристаллами, из коллекции Armani Prive. Завершили образ модели массивные серьги, черные босоножки на каблуках и клатч. Неожиданно было увидеть Тину с гладким пучком, так как обычно девушка появляется на красных дорожках с распущенными пышными волосами. Венсан Кассель выбрал синий костюм от Dior, который дополнил солнцезащитными очками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Guilty News (@guiltynewsfr)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Love Aesthetic (@tficelebrities)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Kunakey World (@tinakworld)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Kunakey World (@tinakworld)

 

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Фестивали Мода Тина Кунаки
Источник: LifeStyle 24
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