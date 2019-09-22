22 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
22 сентября чтят память родителей Девы Марии - День Анны и Иоакима. В народе их считают покровителями бездетных женщин. Ведь именно они не могли зачать ребенка и произошло чудо только тогда, когда они были в преклонном возрасте. Супруги обещали, что посвятят дочь Богу, потому отдали дочь в храм Иерусалима, где она находилась до совершеннолетия.
Именины сегодня празднуют: Анна, Иосиф, Никита.
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Народные приметы на 22 сентября
– Если 22 сентября улетели перелетные птицы – то зима будет суровой.
– Богатый урожай рябины – на дождливую осень.
Что делать 22 сентября
1. В этот день надо звать женщин и девушек к себе на гостевание.
2. В этот день надо дарить подарки женщинам, у которых нет детей.
Что нельзя делать 22 сентября
1. В этот день нельзя ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей.
2. Сегодня нельзя занимать деньги, иначе они перестанут водиться.