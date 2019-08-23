23 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

23 августа православная церковь чтит память Лаврентия Римского – архидиакона римской христианской общины, казненного во время гонений при императоре Валериане.

Именины сегодня отмечают: Роман.

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Народные приметы на 23 августа

– Дождь 23 августа – осень будет дождливой.

– Жара на Лаврентия – к теплой осени.

– Дождь и тепло 23 августа – к удачной рыбалке.

Что можно делать 23 августа

1. Лаврентию молятся о защите от болезней и сглаза. Также он помогает вылечить болезни глаз.

Что нельзя делать 23 августа

1. Сегодня не стоит брать деньги в долг. Лучше подумайте о том, где вы можете подзаработать.