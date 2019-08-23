23 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 августа православная церковь чтит память Лаврентия Римского – архидиакона римской христианской общины, казненного во время гонений при императоре Валериане.
Именины сегодня отмечают: Роман.
Читайте также: Когда празднуют Спаса 2019: Медовый, Яблочный и Ореховый
Народные приметы на 23 августа
– Дождь 23 августа – осень будет дождливой.
– Жара на Лаврентия – к теплой осени.
– Дождь и тепло 23 августа – к удачной рыбалке.
Что можно делать 23 августа
1. Лаврентию молятся о защите от болезней и сглаза. Также он помогает вылечить болезни глаз.
Что нельзя делать 23 августа
1. Сегодня не стоит брать деньги в долг. Лучше подумайте о том, где вы можете подзаработать.
Источник: LifeStyle 24
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии