23 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 декабря 2018 года чтят Мину Красноречивого. В народе верили, что он исцеляет глазные болезни. Больные люди обращались к нему за помощью, чтобы Мина помог вернуть им зрение. Согласно поверью, он учит отличать плохого человека от хорошего. Наши предки говорили: "Со святого Мины – с очей пелена".
Именины 23 декабря празднуют: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Анна, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Степан.
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Народные приметы на 23 декабря:
– Ясный день предвещает скорый приход морозов.
– Ярко сияет Большая Медведица – вскоре будет метель.
– Звезды мерцают – к холоду.
– Яркие и блестящие звезды обещают морозную погоду.
– Белые облака – скоро будет похолодание.
– Сороки летают близко к дому – ждите метели.
Что можно делать 23 декабря
1. Сегодня много улыбайтесь и делайте добрые дела.
2. Если у вас есть возможность долго поспать – обязательно сделайте это. Поверья говорят, что чем длиннее сон 23 декабря, тем дольше вы проживете.
Что нельзя делать 23 декабря
1. Подавая милостыню, не смотрите нищему в глаза – к беде.
2. В этот день избегайте людных мест, лучше отправьтесь в направлении, где менее многолюдно. Таким образом вы убережете себя от вероятной опасности.