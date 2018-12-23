23 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

23 декабря 2018 года чтят Мину Красноречивого. В народе верили, что он исцеляет глазные болезни. Больные люди обращались к нему за помощью, чтобы Мина помог вернуть им зрение. Согласно поверью, он учит отличать плохого человека от хорошего. Наши предки говорили: "Со святого Мины – с очей пелена".

Именины 23 декабря празднуют: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Анна, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Степан.

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Народные приметы на 23 декабря:

– Ясный день предвещает скорый приход морозов.

– Ярко сияет Большая Медведица – вскоре будет метель.

– Звезды мерцают – к холоду.

– Яркие и блестящие звезды обещают морозную погоду.

– Белые облака – скоро будет похолодание.

– Сороки летают близко к дому – ждите метели.

Что можно делать 23 декабря

1. Сегодня много улыбайтесь и делайте добрые дела.

2. Если у вас есть возможность долго поспать – обязательно сделайте это. Поверья говорят, что чем длиннее сон 23 декабря, тем дольше вы проживете.

Что нельзя делать 23 декабря

1. Подавая милостыню, не смотрите нищему в глаза – к беде.

2. В этот день избегайте людных мест, лучше отправьтесь в направлении, где менее многолюдно. Таким образом вы убережете себя от вероятной опасности.