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23 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 22 декабря / Фото из открытых источников

23 декабря в народе отмечают день Мины Златоустого. В народе верили, что он исцеляет глазные болезни. Больные обращались к нему за помощью, чтобы Мина помог вернуть им зрение. Также по поверью, он учит отличать плохого человека от хорошего. В древности люди говорили: "Со святого Мины – с глаз пелена".

Именины 23 декабря празднуют: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Григорий, Евгений, Константин.

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Народные приметы на 23 декабря

– Сороки летают возле дома – ждите метели.

– Ясный день предвещает скорый приход морозов.

– Звезды мерцают – к похолоданию.

– Яркие и блестящие звезды обещают морозную погоду.

– Ярко сияет Большая Медведица – вскоре будет метель.

Что делать 23 декабря

1. Если у вас есть возможность долго поспать – обязательно сделайте это. По поверью, чем длиннее сон 23 декабря, тем дольше вы проживете.

2. Сегодня стоит весь вечер провести с семьей. Прогулки с друзьями отложите на другой день.

Что нельзя делать 23 декабря

1. Не позволяйте себе сегодня сквернословить и ругаться.

2. Сегодня нельзя желать денег, ведь по поверью, их не будет весь следующий год.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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