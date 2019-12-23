23 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 декабря в народе отмечают день Мины Златоустого. В народе верили, что он исцеляет глазные болезни. Больные обращались к нему за помощью, чтобы Мина помог вернуть им зрение. Также по поверью, он учит отличать плохого человека от хорошего. В древности люди говорили: "Со святого Мины – с глаз пелена".
Именины 23 декабря празднуют: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Григорий, Евгений, Константин.
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Народные приметы на 23 декабря
– Сороки летают возле дома – ждите метели.
– Ясный день предвещает скорый приход морозов.
– Звезды мерцают – к похолоданию.
– Яркие и блестящие звезды обещают морозную погоду.
– Ярко сияет Большая Медведица – вскоре будет метель.
Что делать 23 декабря
1. Если у вас есть возможность долго поспать – обязательно сделайте это. По поверью, чем длиннее сон 23 декабря, тем дольше вы проживете.
2. Сегодня стоит весь вечер провести с семьей. Прогулки с друзьями отложите на другой день.
Что нельзя делать 23 декабря
1. Не позволяйте себе сегодня сквернословить и ругаться.
2. Сегодня нельзя желать денег, ведь по поверью, их не будет весь следующий год.