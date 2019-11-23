23 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 23 ноября / unsplash.com

23 ноября отмечают день памяти шести апостолов: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия. В народе была распространена традиция идти утром в церковь и приносить с собой хлеб с солью для их освящения. Позже ими кормили домашний скот, и, по поверью, домашние животные после этого должны быть более выносливыми и здоровыми.

Именины 23 ноября отмечают: Константин, Нестор, Орест.

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Народные приметы на 23 ноября

– Если ребенок родился 23 ноября, и в этот день солнечная погода, то в жизни будет много счастья и успеха.

– Выпал иней – ожидайте мороз.

– Дует ветер – ждите метели и похолодания.

– Если выпало много снега – зима будет теплой.

– Громко чирикают воробьи – к оттепели.

Что можно делать 23 ноября

1. Если угостить человека, с которым вы рассорены освященным хлебом, то вскоре вы помиритесь и ваши отношения сильно улучшатся.

2. В этот день вволю полакомьтесь курятиной, утятиной, гусятиной или индюшатиной, ведь совсем скоро начнется Рождественский пост, который в народные называют Филипповым.

3. Устройте себе грандиозный шопинг. Прикупите одежду не только к зиме, но и к весне или лету. Считается, что все покупки сделаны в этот день принесут вам успех и счастье.

Что нельзя делать 23 ноября

1. Не отправляйтесь в этот день в дальний путь, останьтесь дома. Посвятите свое свободное время саморазвитию: начните читать новую книгу, посмотрите культовый фильм или если вы долго мечтали выучить иностранный язык – начните прямо сейчас.

2. Не занимайте ничего соседям, ведь можно отдать счастья.

3. Не начинайте никаких новых дел.

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Теги: LifeStyle Традиции
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