23 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 ноября отмечают день памяти шести апостолов: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия. В народе была распространена традиция идти утром в церковь и приносить с собой хлеб с солью для их освящения. Позже ими кормили домашний скот, и, по поверью, домашние животные после этого должны быть более выносливыми и здоровыми.
Именины 23 ноября отмечают: Константин, Нестор, Орест.
Читайте также: Когда в Украине будет Черная пятница: дата
Народные приметы на 23 ноября
– Если ребенок родился 23 ноября, и в этот день солнечная погода, то в жизни будет много счастья и успеха.
– Выпал иней – ожидайте мороз.
– Дует ветер – ждите метели и похолодания.
– Если выпало много снега – зима будет теплой.
– Громко чирикают воробьи – к оттепели.
Что можно делать 23 ноября
1. Если угостить человека, с которым вы рассорены освященным хлебом, то вскоре вы помиритесь и ваши отношения сильно улучшатся.
2. В этот день вволю полакомьтесь курятиной, утятиной, гусятиной или индюшатиной, ведь совсем скоро начнется Рождественский пост, который в народные называют Филипповым.
3. Устройте себе грандиозный шопинг. Прикупите одежду не только к зиме, но и к весне или лету. Считается, что все покупки сделаны в этот день принесут вам успех и счастье.
Что нельзя делать 23 ноября
1. Не отправляйтесь в этот день в дальний путь, останьтесь дома. Посвятите свое свободное время саморазвитию: начните читать новую книгу, посмотрите культовый фильм или если вы долго мечтали выучить иностранный язык – начните прямо сейчас.
2. Не занимайте ничего соседям, ведь можно отдать счастья.
3. Не начинайте никаких новых дел.