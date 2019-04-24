24 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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24 апреля 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 24 апреля / vsyamagik.ru

24 апреля 2019 года почитается Антип. Его считают покровителем и целителем, который способен был избавить человека от зубной боли и других недугов.

Именины сегодня отмечают: Антип, Иван, Николай, Петр, Яков.

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Народные приметы на 24 апреля

– Утром небо красное – всю весну будет дождливо и ветрено.

– Если из небольших облаков образуются большие облака и соединяются вместе – ждите сильного ливня.

– Дождь на Антипа – ждите грибного лета.

– Зацвела ива – ждите потепления.

Что можно делать 24 апреля

1. На Антипа, 24 апреля, можно и нужно лечить зубы народными средствами

Что нельзя делать 24 апреля

1. Если в этот день срубить дерево – это привлечет несчастье. Сегодня принято с особым уважением относиться к растениям.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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