24 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
24 апреля 2019 года почитается Антип. Его считают покровителем и целителем, который способен был избавить человека от зубной боли и других недугов.
Именины сегодня отмечают: Антип, Иван, Николай, Петр, Яков.
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Народные приметы на 24 апреля
– Утром небо красное – всю весну будет дождливо и ветрено.
– Если из небольших облаков образуются большие облака и соединяются вместе – ждите сильного ливня.
– Дождь на Антипа – ждите грибного лета.
– Зацвела ива – ждите потепления.
Что можно делать 24 апреля
1. На Антипа, 24 апреля, можно и нужно лечить зубы народными средствами
Что нельзя делать 24 апреля
1. Если в этот день срубить дерево – это привлечет несчастье. Сегодня принято с особым уважением относиться к растениям.
Источник: LifeStyle 24
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