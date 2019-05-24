24 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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24 мая 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 24 мая / Фото из открытых источников

24 мая 2019 года чествуют Кирилла и Мефодия. Этот день также называют Мефодиевым днем и Мокия мокрого.

Святые просветители и первоучители, братья Мефодий и Кирилл, были родом из города Солунь. Они родились в знатной и богатой христианской семье и получили отличное образование. Старший брат, Мефодий, находясь на военной службе, изучил славянский язык. Через десять лет на горе Олимп он постригся в монахи. Способный и толковый с детства Константин получил образование у лучших учителей Константинополя. Он в совершенстве изучил многие языки и науки своего времени, за что его прозвали философом.

Именины сегодня празднуют: Кирилл, Константин, Ростислав, Александр.

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Народные приметы на 24 мая

– Если на Мокия мокро, то и лето мокрое будет.

– Если туманно и восход багряный, то ждите грозового лета.

– Туман на Мокия – к дождливому лету.

– Если 24 мая дождь, то еще сорок дней будут дождливыми.

– Жаркая и сухая погода – к засушливому лету.

– Сон с 23 на 24 мая предвещает события, которые произойдут через 12 дней. Сновидение, увиденное днем ​​24 мая, вещее, но сильно доверять ему не нужно.

Что можно делать 24 мая

1. Слушайте свой собственный голос и интуицию. Не спешите с выводами и решениями. Это именно тот период, когда стоит несколько раз отмерить, а лишь потом – отрезать.

Что нельзя делать 24 мая

1. В этот день девушкам не рекомендуется много физически работать.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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