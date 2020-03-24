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24 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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24 марта в народном календаре отмечается день святителей Ефима и Софрония.

Именины сегодня празднуют: Георгий, Ефим.

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Народные приметы на 24 марта

– Утром иней – значит, следующий день будет без дождей.

– Если холод закончился, то можно ожидать теплого лета.

– Порывистый и холодный ветер – весна будет прохладной.

– Кукушка прилетела раньше, чем на деревьях листья появились, – ждите неурожая.

– Грачи летают высоко и быстро опускаются на землю – к дождю.

– Все птицы прилетели практически в одно и то же время – ждите похолодания.

– Журавли низко пролетают над землей – к дождю.

Что можно делать 24 марта

​1. Если в этот день собрать талую воду, то ее можно использовать для лечения или полива растений. Считается, что она обладает целебными свойствами.

2.По поверью, на Ефима и Софрония поет первая кукушка. И если вы услышите ее пение, то потрясите немного кошелек. Таким образом можно привлечь успех и богатство.

Что нельзя делать 24 марта

1. Не рекомендуется сегодня пить алкоголь – последствия могут быть плохими.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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