24 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
24 марта в народном календаре отмечается день святителей Ефима и Софрония.
Именины сегодня празднуют: Георгий, Ефим.
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Народные приметы на 24 марта
– Утром иней – значит, следующий день будет без дождей.
– Если холод закончился, то можно ожидать теплого лета.
– Порывистый и холодный ветер – весна будет прохладной.
– Кукушка прилетела раньше, чем на деревьях листья появились, – ждите неурожая.
– Грачи летают высоко и быстро опускаются на землю – к дождю.
– Все птицы прилетели практически в одно и то же время – ждите похолодания.
– Журавли низко пролетают над землей – к дождю.
Что можно делать 24 марта
1. Если в этот день собрать талую воду, то ее можно использовать для лечения или полива растений. Считается, что она обладает целебными свойствами.
2.По поверью, на Ефима и Софрония поет первая кукушка. И если вы услышите ее пение, то потрясите немного кошелек. Таким образом можно привлечь успех и богатство.
Что нельзя делать 24 марта
1. Не рекомендуется сегодня пить алкоголь – последствия могут быть плохими.