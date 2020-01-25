25 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
25 января почитается память великомученицы Татьяны Римской. Ранее на Татьяны праздновали День студента, ведь Татьяна является покровительницей студентов. 25 января было шумным и веселым праздником для молодежи.
Именины сегодня празднует: Татьяна.
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Народные приметы на 25 января
– Звездное небо – к ранней весне.
– Морозная и ясная погода – к хорошему урожаю; тепло и снегопад – к неурожаю.
– Снег на Татьянин день обещает дождливое и сырое лето.
– Взойдет рано солнце – к раннему потеплению и прилету птиц из теплых краев.
Что можно делать 25 января
1. В этот день принято молиться святой Татьяне об успешном обучении.
Что нельзя делать 25 января
1. В день святой великомученицы Татьяны нельзя отказывать нуждающимся.
2. На Татьянин день категорически запрещены ссоры в семье.
3. В этот день нельзя находиться в неубранном доме.
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