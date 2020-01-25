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25 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 25 января / unsplash.com

25 января почитается память великомученицы Татьяны Римской. Ранее на Татьяны праздновали День студента, ведь Татьяна является покровительницей студентов. 25 января было шумным и веселым праздником для молодежи.

Именины сегодня празднует: Татьяна.

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Народные приметы на 25 января

– Звездное небо – к ранней весне.

– Морозная и ясная погода – к хорошему урожаю; тепло и снегопад – к неурожаю.

– Снег на Татьянин день обещает дождливое и сырое лето.

– Взойдет рано солнце – к раннему потеплению и прилету птиц из теплых краев.

Что можно делать 25 января

1. В этот день принято молиться святой Татьяне об успешном обучении.

Что нельзя делать 25 января

1. В день святой великомученицы Татьяны нельзя отказывать нуждающимся.

2. На Татьянин день категорически запрещены ссоры в семье.

3. В этот день нельзя находиться в неубранном доме.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: Религия LifeStyle Традиции
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