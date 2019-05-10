25-летняя певица Ариана Гранде стала новым лицом Givenchy

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Ариана Гранде
Ариана Гранде / Instagram/ @arianagrande

Знаменитый французский бренд активно работает над созданием новинок для будущих сезонов, поэтому ищет лицо для очередной рекламной кампании. Так, новым представителем Givenchy стала 25-летняя американская певица Ариана Гранде.

Несмотря на то, что официальных заявлений от креативных директоров и от самой артистки пока не было, фактов, что новым лицом Givenchy станет именно Гранде больше, чем достаточно.

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Накануне, 9 мая, на странице певицы в Instagram и на официальном аккаунте бренда появились одинаковые черно-белые снимки и видео, на которых девушка с длинными высоко заплетенными хвостом позирует перед камерой в профиль.

Кто она? Новое лицо Givenchy. Откроем уже завтра,
– прокомментировали фото представители марки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GIVENCHY (@givenchyofficial)

А сама Ариана прокомментировала фото на своей странице "Много силы в этом хвостике".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Ариана Гранде Givenchy
Источник: LifeStyle 24
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