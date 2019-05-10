25-летняя певица Ариана Гранде стала новым лицом Givenchy
Знаменитый французский бренд активно работает над созданием новинок для будущих сезонов, поэтому ищет лицо для очередной рекламной кампании. Так, новым представителем Givenchy стала 25-летняя американская певица Ариана Гранде.
Несмотря на то, что официальных заявлений от креативных директоров и от самой артистки пока не было, фактов, что новым лицом Givenchy станет именно Гранде больше, чем достаточно.
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Накануне, 9 мая, на странице певицы в Instagram и на официальном аккаунте бренда появились одинаковые черно-белые снимки и видео, на которых девушка с длинными высоко заплетенными хвостом позирует перед камерой в профиль.
Кто она? Новое лицо Givenchy. Откроем уже завтра,
– прокомментировали фото представители марки.
А сама Ариана прокомментировала фото на своей странице "Много силы в этом хвостике".