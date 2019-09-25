25 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
25 сентября в народном календаре чтят память христианского святого, почитаемого в лике великомучеников – Артемона. В народе день Артемона называли змеевиком, ведь в этот день змеи ползут в укрытие, чтобы переждать зиму.
Именины сегодня празднуют: Даниил, Семен, Федор.
Читайте также: Бабье лето 2019: когда оно придет и сколько времени будет длиться
Народные приметы на 25 сентября
– Много желтых листьев на деревьях – к ранней и долгой осени.
– Дождь пошел – к затяжной зиме.
– Много желудей на дубе – к теплой зиме и плодородному лету.
– Гром гремит – осень будет теплой.
– Солнечный день – к ясной погоде.
– Деревья без листьев стоят – зима рано наступит.
– Убить змею – к беде.
Что можно делать 25 сентября
1. Начинайте новые дела в этот день – они успешно завершатся.
Что нельзя делать 25 сентября
1. В лес в этот день нельзя ходить, потому что можно встретить большое количество змей, которые в этот день сползаются отовсюду в лес.