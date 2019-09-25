25 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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25 сентября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 25 сентября / kh.suspilne.media

25 сентября в народном календаре чтят память христианского святого, почитаемого в лике великомучеников – Артемона. В народе день Артемона называли змеевиком, ведь в этот день змеи ползут в укрытие, чтобы переждать зиму.

Именины сегодня празднуют: Даниил, Семен, Федор.

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Народные приметы на 25 сентября

– Много желтых листьев на деревьях – к ранней и долгой осени.

– Дождь пошел – к затяжной зиме.

– Много желудей на дубе – к теплой зиме и плодородному лету.

– Гром гремит – осень будет теплой.

– Солнечный день – к ясной погоде.

– Деревья без листьев стоят – зима рано наступит.

– Убить змею – к беде.

Что можно делать 25 сентября

1. Начинайте новые дела в этот день – они успешно завершатся.

Что нельзя делать 25 сентября

1. В лес в этот день нельзя ходить, потому что можно встретить большое количество змей, которые в этот день сползаются отовсюду в лес.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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